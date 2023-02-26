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28 минут назад

Стали известны подробности проведенной Рошалю операции

Илья Родин

Специалисты московской клиники успешно провели плановую операцию по замене сустава доктору Леониду Рошалю, президенту НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Нацмедпалаты.

Стали известны подробности проведенной Рошалю операции
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что ранее в интернете появилась информация о госпитализации Рошаля. По данным Telegram-каналов, врачи диагностировали у него ряд тяжелых заболеваний.

В ведомстве подчеркнули, что данные, приведенные в публикациях, не соответствуют действительности.

СМИ: Леонид Рошаль находится в реанимации

«Была плановая госпитализация по замене сустава. Все у Леонида Михайловича хорошо, операция прошла успешно», подчеркнули в Нацмедпалате.

Рошаль после операции остается в клинике, пояснили в ведомстве.

Общество,Леонид Рошаль,
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