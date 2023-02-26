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СМИ: Леонид Рошаль находится в реанимации

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Леонид Рошаль, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, находится в отделении реанимации одной из столичных клиник, пишет Telegram-канал Mash.

СМИ: Леонид Рошаль находится в реанимации
© ТАСС

По данным канала, Рошаль поступил в клинику шесть дней назад. Врачи диагностировали у него болезнь Паркинсона, кисты в головном мозге.

Кроме того, детальное обследование показало, что у него перелом шейки левого бедра.

Специалисты провели операцию. О состоянии Рошаля в настоящее время не сообщается.

Рошаль включен в санкционный список ЕС

Ранее представитель МИД Мария Захарова раскритиковала введение персональных санкций против Рошаля. По ее мнению, ситуация напомнила сцену из старого советского мультфильма, в которой «Айболит оказался заложником пиратов».

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