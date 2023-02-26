СМИ: Леонид Рошаль находится в реанимации

Леонид Рошаль, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, находится в отделении реанимации одной из столичных клиник, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, Рошаль поступил в клинику шесть дней назад. Врачи диагностировали у него болезнь Паркинсона, кисты в головном мозге.

Кроме того, детальное обследование показало, что у него перелом шейки левого бедра.

Специалисты провели операцию. О состоянии Рошаля в настоящее время не сообщается.