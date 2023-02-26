В российском селе сожгли чучело Хагги-Вагги

В России на Масленицу сожгли чучело запрещенной детской игрушки Хагги Вагги. Западное «чудовище со страшными зубами» уничтожили из «огнемета» под праздничную музыку.

Необычный праздник состоялся в селе Аргамач-Пальна Липецкой области. Видео опубликовал Telegram-канал «Блокнот Воронеж». На кадрах видно, как танцующий человек с «огнеметом» сжигает пятиметровое чучело под музыку. Затем раздаются аплодисменты и одобрительные возгласы взрослых и детей.

«Видимо, решили, что весна быстрее наступит, если из огнемёта спалить на Масленицу Хагги-Вагги», - прокомментировал очевидец.

В свою очередь директор археологического парка «Аргамач» Александр Голотвин рассказал, что идея сжечь Хагги Вагги пришла после того, как начались разговоры о запрете игрушки. При этом на празднике дети ничуть не опечалились, а были веселые и радостные и вместе с родителям благодарили за представление, пишет «Газета.Ru».

Голотвин уточнил, что в парке решили отказаться от сжигания обычного чучела еще 7 лет назад. На Масленицу в предыдущие годы здесь сжигали Короля ночи из «Игры престолов», Волан-де-Морта из «Гарри Поттера», коронавирус и Карнажа из «Спайдермена».