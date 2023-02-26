Букингемский дворец будет называть Камиллу королевой

Букингемский дворец намерен официально называть супругу короля Великобритании Карла III Камиллу королевой, а не королевой-консортом. Это изменение, предположительно, вступит в силу после его коронации, сообщила в субботу газета Daily Mail со ссылкой на источник.

Как отмечает газета, первым признаком изменения статуса Камиллы стало новое название мероприятия, которое супруга короля провела на прошлой неделе. Теперь оно носит название "Читальный зал королевы", а не королевы-консорта.

По словам одного из источников, во дворце считают, что титул королевы-консорта звучит слишком "громоздко", поэтому со временем Камиллу будет проще называть просто королевой, как было в случае с женой Георга VI Елизаветой.