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6 минут назад

DM: Букингемский дворец будет называть Камиллу королевой

ТАССиещё 1

Букингемский дворец намерен официально называть супругу короля Великобритании Карла III Камиллу королевой, а не королевой-консортом. Это изменение, предположительно, вступит в силу после его коронации, сообщила в субботу газета Daily Mail со ссылкой на источник.

Букингемский дворец будет называть Камиллу королевой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отмечает газета, первым признаком изменения статуса Камиллы стало новое название мероприятия, которое супруга короля провела на прошлой неделе. Теперь оно носит название "Читальный зал королевы", а не королевы-консорта.

По словам одного из источников, во дворце считают, что титул королевы-консорта звучит слишком "громоздко", поэтому со временем Камиллу будет проще называть просто королевой, как было в случае с женой Георга VI Елизаветой.

Коронация Карла III должна состояться 6 мая.

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