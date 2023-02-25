Михаил Ширвиндт объяснился по поводу поста в поддержку Ахеджаковой

«Я не имел в виду словарное определение, как ряд областей, где крестьян в XIV–XVI веках называли чернью. Я хотел сказать совершенно другое. Для меня чернь — это человек, чья душа черная, как сегодняшний день календаря; он пышет злобой, завистью, агрессией; не думает, высказывает только какие-то стереотипные, банальные суждения. В моем случае: „Кто ты такой без отца?“ А вы кто? Вас в капусте нашли или аист вас сбросил?» — ответил хейтерам.