Михаил Ширвиндт объяснился по поводу поста в поддержку Ахеджаковой

Ширвиндт написал пост в защиту Лии Ахеджаковой. В частности, он сказал, что полагает, что «люди просвещенные» его поддержат, а «чернь» осудит. После публикации в микроблоге на автора обрушился шквал критики.
Телеведущий решил разъяснить свою позицию и ответил недоброжелателям. Об этом информирует СтарХит.
«Публика благодарила за пост о замечательной актрисе. А потом интересный эффект произошел — пришли другие люди, сами себя идентифицировали как чернь и страшно на это обиделись. И начались проклятья, как я предупреждал», - написал он.
Михаил счел необходимым уточнить, что он имел в виду, говоря о «черни».
«Я не имел в виду словарное определение, как ряд областей, где крестьян в XIV–XVI веках называли чернью. Я хотел сказать совершенно другое. Для меня чернь — это человек, чья душа черная, как сегодняшний день календаря; он пышет злобой, завистью, агрессией; не думает, высказывает только какие-то стереотипные, банальные суждения. В моем случае: „Кто ты такой без отца?“ А вы кто? Вас в капусте нашли или аист вас сбросил?» — ответил хейтерам.
Месяц назад Лию Ахеджакову отстранили от участия в спектаклях из-за ее политической позиции. Сейчас артистка будет пытаться отстоять свои права. Но по словам Ахеджаковой, даже если она потеряет работу, то не будет бежать из страны, так как именно тут ее близкие и дом.