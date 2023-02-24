Россияне вспомнили опасные места для детских игр в СССР

«Да! И кто-то постоянно страдал», «На меня как-то ворота упали», «Ох, я один раз свалилась с этих плит в грязь. Дома папа грозно сказал: «Ты дочь строителя, ты должна порхать по стройке как бабочка!» Больше я не падала», «Падали, ломали руки, ноги, но все равно возвращались», — поделились участники дискуссии.