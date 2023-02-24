Умер актер Олег Белов

Ушел из жизни в возрасте 88 лет актер Олег Александрович Белов. Его называли одним из отечественных «королей эпизода».

Фото: kino-teatr.ru kino-teatr.ru

Олег Александрович скончался в Санкт-Петербурге еще 16 февраля, но известно об этом стало только сейчас, - сообщает «Российская газета».

Белов родился в 1934 году в Новосибирске. До поступления в театральный институт выступал как танцовщик в Сибирском народном хоре в военном ансамбле песни и пляски, в театре оперетты.

После окончания ЛГИТМиКа играл в Ленинградском Театре-студии киноактера, был штатным актером «Ленфильма», выступал на ТВ, озвучивал фильмы и даже пел.