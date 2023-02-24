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1 час назад

Россиянка потеряла 8 млн рублей в московском метро и не замечала этого несколько дней

Газета.Ru

В метро в Москве жительница Волгоградской области потеряла пакет с 8 млн рублей. Пропажу она обнаружила только через несколько дней, когда ехала в поезде, сообщает РЕН ТВ.

Россиянка заметила потерю 8 млн рублей спустя несколько дней
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительным данным, 11 февраля 2023 года женщина ехала из Красногорска на Павелецкий вокзал. По дороге она воспользовалась разными видами пассажирского транспорта, в том числе метро. По ее словам, в сумке находился обмотанный скотчем пакет, в котором лежало 8 млн рублей. Потерпевшая считает, что они либо выпали, либо их украли, так как сумка всю дорогу была открыта.

Женщина уточнила, что заметила пропажу денег только в поезде, в полицию она обратилась через несколько дней после инцидента.

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Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Как только они установят обстоятельства и причины случившегося, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

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