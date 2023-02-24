СМИ: Запад передумал отменять российскую культуру

В европейских странах, по всей видимости, передумали отменять российскую культуру. Об этом проинформировали РИА «Новости», указывая на то, что еще в прошлом году отечественных знаменитостей на Западе не хотели приглашать на всевозможные международные мероприятия, отменяли выступления, а на кинофестивалях не показывали кинофильмы.

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Соответствующее отношение началось в ответ на введение войск Вооруженных сил России на территорию Украины. Западные страны пошли на небывалые ограничительные меры в отношении Москвы. В результате в сфере культуры избегали всего, что было связано с Россией.

За год произошел ряд изменений, отмечает агентство. Постепенно звезды стали появляться на западных афишах. В Соединенных Штатах Америки снова можно будет прийти на балет «Анна Каренина» или посмотреть «Жар-птицу». В Афинах тоже проводятся выступления с произведениями русских классиков.