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19 минут назад

РИА Новости: Запад передумал отменять российскую культуру

FBM.ru

В европейских странах, по всей видимости, передумали отменять российскую культуру. Об этом проинформировали РИА «Новости», указывая на то, что еще в прошлом году отечественных знаменитостей на Западе не хотели приглашать на всевозможные международные мероприятия, отменяли выступления, а на кинофестивалях не показывали кинофильмы.

СМИ: Запад передумал отменять российскую культуру
Фото: FBM.ruFBM.ru

Соответствующее отношение началось в ответ на введение войск Вооруженных сил России на территорию Украины. Западные страны пошли на небывалые ограничительные меры в отношении Москвы. В результате в сфере культуры избегали всего, что было связано с Россией.

За год произошел ряд изменений, отмечает агентство. Постепенно звезды стали появляться на западных афишах. В Соединенных Штатах Америки снова можно будет прийти на балет «Анна Каренина» или посмотреть «Жар-птицу». В Афинах тоже проводятся выступления с произведениями русских классиков.

В результате, как отмечают специалисты, можно предположить, что началось смягчение в отношении культуры России. Однако многие считают, что настороженное отношение к РФ и самим русским сохранится еще надолго.

Общество,Анна Каренина,
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