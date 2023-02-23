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8 минут назад

В Москве рассказали о работе по обеспечению сохранности Вечного огня

RT на русском

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что обеспечение сохранности Вечного огня — предмет особой заботы столичного правительства.

В Москве рассказали о работе по обеспечению сохранности Вечного огня
Фото:  mos.ru mos.ru

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на сайт мэра.

В середине 1960-х годов инженеры разработали уникальную горелку, поддерживающую огонь при любой погоде. Перед 9 Мая и 23 Февраля проводится дополнительная профилактика.

«Но накануне Дня защитника Отечества и Дня Победы профилактика может проводиться в торжественной обстановке», — отметил Собянин.

Работу выполняют самые опытные специалисты.

«Кроме того, Мосгаз разработал переносные устройства и факелы, предназначенные для торжественной передачи частички пламени Вечного огня на другие воинские мемориалы», — добавил мэр.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин возложил цветы к мемориалу Уральскому добровольческому танковому корпусу.

Общество,Новости Москвы,Дмитрий Махонин,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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