Продюсер Пригожин заступился за уволенную из театра Ахеджакову

«Лия Ахеджакова, может, в чем-то неправа, но несправедливо и некрасиво лишать ее работы, — сказал Пригожин. — Она — взрослая женщина, актриса, которая радовала не одно поколение своим присутствием в фантастических фильмах. Она имеет право с чем-то не соглашаться».

Ранее Ахеджакова рассказала, что ей не показали письма зрителей с призывами о ее увольнении из «Современника», в котором она проработала 45 лет. По словам актрисы, руководство театра при закрытии спектаклей с ее участием ссылалось на жалобы зрителей. Но сама Ахеджакова писем не видела, а ее просьба показать их ей осталась проигнорирована.