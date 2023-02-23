В российских городах прогремели салюты в честь Дня защитника Отечества

Так, в Москве фейерверки запускали на 14 площадках. Всего прогремело ровно 30 залпов.

Завершающим аккордом праздничного дня в Санкт-Петербурге стал салют у стен Петропавловской крепости, который, как сообщили в пресс-службе ЗВО, включал в себя запуск более тысячи фейерверков.