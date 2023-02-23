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25 минут назад

В российских городах прогремели салюты в честь Дня защитника Отечества

Российская Газетаиещё 1

Жители российских городов посмотрели праздничные салюты в честь Дня защитника Отечества.

В российских городах прогремели салюты в честь Дня защитника Отечества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, в Москве фейерверки запускали на 14 площадках. Всего прогремело ровно 30 залпов.

Завершающим аккордом праздничного дня в Санкт-Петербурге стал салют у стен Петропавловской крепости, который, как сообщили в пресс-службе ЗВО, включал в себя запуск более тысячи фейерверков.

Салютные дивизионы Южного военного округа провели праздничные салюты в девяти городах - в Ростове-на-Дону, Волгограде, Владикавказе, Ставрополе, Новороссийске, Каспийске, Севастополе, Керчи и Новочеркасске.

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