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1 час назад

Названа причина отмены концертов Николая Носкова в Москве

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Причину отмены концертов певца Николая Носкова в Москве его коллега, певец IVAN (Александр Иванов) назвал в интервью «Московскому комсомольцу». У 67-летнего артиста ухудшилось здоровье.

Названа причина отмены концертов Николая Носкова в Москве
Фото: ТАССТАСС

«Николай Иванович чувствует себя неважно. И боли есть, и давление. Он принял решение отменить два концерта в Москве. Но он герой. Обязательно все преодолеет», — заявил IVAN.

Он уточнил, что выступать прикованного к инвалидному креслу Носкова никто не заставляет.

«Если бы Николай Иванович сам не хотел выступать, ничего бы не происходило. Он не тот человек, которого можно заставить что-то сделать против его воли. Николай Иванович хочет выступать, поэтому продолжает давать концерты», — подчеркнул собеседник.

Молодой певец добавил, что недавно Носков записал новые песни, а 26 февраля планирует отправиться в гастрольный тур.

Перенесший инсульт Николай Носков сорвал концерт

Ранее в проблемах со здоровьем признался рэпер Джиган. Артист подтвердил информацию о том, что проходит лечение в столичном медучреждении.

Общество,Николай Носков,Александр Иванов,
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