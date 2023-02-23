ВЦИОМ: россияне положительно восприняли послание Путина Федеральному собранию

Россияне, принявшие участие в проведенном ВЦИОМ опросе, отметили, что президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию был честен и искренен. Отчет организации опубликован на официальном сайте.

Отмечается, что опрос был проведен во вторник, 21 февраля. В нем приняли участие 129 человек из Перми, Нижнего Новгорода, Саратова, Краснодара, Волжского и ряда других городов.

Согласно данным опроса, 78% респондентов отметили честность и искренность президента.

82% участников подчеркнули, что им было интересно смотреть выступление главы государства. Уточняется, что полностью интересным оно было для 52% опрошенных, частично - для 30%.

На 81% зрителей послание Путина произвело положительное впечатление. Для 45% респондентов оно было полностью положительным, для 36% - частично положительным. Каждый десятый респондент заявил, что выступление президента оставило скорее отрицательное впечатление.