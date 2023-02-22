У Невзорова* обнаружили итальянское гражданство

Российский журналист Александр Невзоров*, ранее признанный иноагентом, и его жена Лидия Невзорова имеют гражданство Италии. Об этом сообщает RT со ссылкой на источники в правоохранительных органах РФ.

Фото: nevzorovofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России) nevzorovofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

По информации источников, Невзоров с супругой имеют двойное российско-итальянское гражданство, с тех пор как покинули Россию весной 2022 года.

При этом, находясь в Италии, Невзоров и его супруга подали запрос на оформление украинского подданства, которое им впоследствии было предоставлено.

Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста к 8 годам лишения свободы за распространение дезинформации о российской армии.

Позднее судебные приставы сняли с банковского счета Невзорова 10 тыс. руб. штрафа за то, что он не поставил уведомление о статусе иноагента в постах в соцсетях.