У Невзорова* обнаружили итальянское гражданство

Российский журналист Александр Невзоров*, ранее признанный иноагентом, и его жена Лидия Невзорова имеют гражданство Италии. Об этом сообщает RT со ссылкой на источники в правоохранительных органах РФ.
По информации источников, Невзоров с супругой имеют двойное российско-итальянское гражданство, с тех пор как покинули Россию весной 2022 года.
При этом, находясь в Италии, Невзоров и его супруга подали запрос на оформление украинского подданства, которое им впоследствии было предоставлено.
Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста к 8 годам лишения свободы за распространение дезинформации о российской армии.
Позднее судебные приставы сняли с банковского счета Невзорова 10 тыс. руб. штрафа за то, что он не поставил уведомление о статусе иноагента в постах в соцсетях.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Минюста РФ от 22.04.2022.