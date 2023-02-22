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22 минуты назад

Онколог сделал предположение о жизни Заворотнюк после выписки из клиники

Газета.Ru

Врач-онколог, доктор медицинских наук Игорь Долгополов в беседе с kp.ru сделал предположение о жизни актрисы Анастасии Заворотнюк после выписки из онкологической клиники.

Онколог прокомментировал выписку Заворотнюк из клиники
Фото: «Всемирные русские студии»«Всемирные русские студии»

Он отметил, что, когда человек прожил с раком четыре года, как Заворотнюк, врачи применяют не только стандартные методы терапии.

"С глиобластомой ведь какая история: для этой болезни нет официальной терапии второй линии. Это значит, что если пациенту провели операцию, лучевую и химиотерапию, но у него возник рецидив, стандартной схемы лечения уже не существует. Дальше уже начинается искусство", - сказал он.

По словам врача, самочувствие артистки зависит от размеров ее опухоли, которые неизвестны.

"Если опухоль занимала полмозга, то, конечно, человек изначально инвалид. А если глиобластома была небольшая и с успехом удалена, то человек ведет обычный образ жизни. И его болезнь заметна не более, чем у пациента, например, с артритом. В целом, качество жизни пациентов с опухолями центральной нервной системы, конечно, снижено, но многие могут себя обслуживать", - отметил он.

В случае с Заворотнюк важной может оказаться реабилитация.

"При реабилитации восстанавливают двигательную активность, речь, умение читать, писать, социальную и психологическую адаптацию. Даже виртуальную реальность используют: например, в специальных очках человек глазами "стреляет" в какие-то предметы, чтобы выработать координацию движений. Это целые комплексные программы - совершенно другой мир, который может вернуть пациента к жизни", - заключил врач.

Летом 2019 года в СМИ начали появляться сообщения о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации от ее семьи не было, однако диагноз косвенно подтвердили медики в 2020 году в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий.

О выписке Заворотнюк из клиники стало известно ранее.

Общество,Анастасия Заворотнюк,Владимир Путин,
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