Онколог прокомментировал выписку Заворотнюк из клиники

"Если опухоль занимала полмозга, то, конечно, человек изначально инвалид. А если глиобластома была небольшая и с успехом удалена, то человек ведет обычный образ жизни. И его болезнь заметна не более, чем у пациента, например, с артритом. В целом, качество жизни пациентов с опухолями центральной нервной системы, конечно, снижено, но многие могут себя обслуживать", - отметил он.