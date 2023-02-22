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47 минут назад

Членство Союза журналистов России в Международной федерации приостановлено

ТАССиещё 10

В заявлении Международной федерации журналистов отмечалось, что после создания СЖР отделений в новых регионах РФ исполнительный комитет "единогласно принял предложение, осуждающее это решение и приводящее в действие статью 16 Устава МФЖ, что может привести к приостановке деятельности и в конечном счете к исключению организации-члена"

Ченство Союза журналистов России в Международной федерации приостановлено
Фото: ТАССТАСС

"Генеральный секретарь МФЖ Энтони Белланже прислал мне письмо, в котором сообщил, что членство СЖР приостановлено", - сказал он.

Международная федерация журналистов ранее сообщила, что 22 февраля рассмотрит вопрос приостановки членства Союза журналистов России. В заявлении МФЖ, распространенном в Брюсселе, отмечалось, что после создания Союзом журналистов России четырех отделений в новых регионах РФ исполнительный комитет МФЖ "единогласно принял предложение, осуждающее это решение и приводящее в действие статью 16 Устава МФЖ, что может привести к приостановке деятельности и в конечном счете к исключению организации-члена".

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