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35 минут назад

«Человек я загадочный»: 80 лет назад родился Эдуард Лимонов

Газета.Ru

22 февраля исполняется 80 лет со дня рождения русского писателя и политика Эдуарда Лимонова. В 1943 году он родился под фамилией Савенко в Дзержинске Горьковской области (сейчас Нижегородская) в семье военного. Его отец Вениамин, офицер и радиотехник, служил в войсках НКВД. По службе его перевели в Харьков, где прошло детство будущего литератора.

1/15 Эдуард Лимонов на открытии выставки «Мишель Конт: Модные и вечные. Русский драйв in Vogue» в галерее «Победа», 2007 год
Фото: Алексей Константинов/ТАСС
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2/15 Эдуард Лимонов, 1992 год
Фото: ТАСС
3/15 Эдуард Лимонов, 1994 год
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
4/15 Эдуард Лимонов во время встречи с читателями в Центральной библиотеке № 75, 1995 год
Фото: Анатолий Морковкин/ТАСС
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5/15 Александр Дугин и Эдуард Лимонов, 1994 год
Фото: Ираклий Чохонелидзе/ТАСС
6/15 Эдуард Лимонов со спутницей в ночном клубе «Сохо», 1995 год
Фото: Александр Неменов/ТАСС
7/15 Эдуард Лимонов отвечает на вопросы журналистов на территории колонии в городе Энгельс, 2003 год
Фото: Юрий Набатов/ТАСС
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8/15 Эдуард Лимонов и лидер Объединенного гражданского фронта (ОГФ) Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом) (слева направо) в зале гостиницы «Космос» на съезде «Российского народно-демократического союза» (РНДС), 2007 год
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
9/15 Эдуард Лимонов на Триумфальной площади на акции в защиту 31-й статьи Конституции, 2011 год
Фото: Александр Уткин/РИА Новости
10/15 Эдуард Лимонов во время пресс-конференции, на которой он объявил о своем намерении баллотироваться в президенты России, 2009 год
Фото: Андрей Стенин/РИА Новости
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11/15 Эдуард Лимонов с женой Екатериной Волковой и сыном Богданом, 2007 год
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
12/15 Эдуард Лимонов на Триумфальной площади на акции в защиту 31-й статьи Конституции, 2010 год
Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости
13/15 Писатель Захар Прилепин и Эдуард Лимонов на торжественной церемонии вручения наград журнала GQ «Человек года», 2011 год
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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14/15 Эдуард Лимонов, задержанный сотрудниками полиции на акции в защиту 31-й статьи Конституции на Триумфальной площади, 2011 год
Фото: Владимир Астапкович/ТАСС
15/15 Эдуард Лимонов на акции в защиту 31-й статьи Конституции на площади Краснопресненской заставы, 2019 год
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Харьковскому детству Лимонова посвящена его одноименная трилогия, в которой описываются детство («У нас была великая эпоха»), отрочество («Подросток Савенко») и юность («Молодой негодяй») писателя.

Жизнь Лимонова состоит из легенд, которые он сам или придумывал, или создавал, будучи персонажем собственных сочинений. То ли в 1960-х, то ли в 1970-х молодой Савенко переезжает в Москву. Используя знакомства в столичном андерграунде, он – по собственной версии — начинает зарабатывать пошивом дефицитных джинсов. Примерно тогда же его друг, художник-концептуалист Вагрич Бахчанян, предлагает ему псевдоним «Лимонов».

В 1974 году – опять же, по его собственным словам – КГБ поставило его перед выбором — «эмиграция или стукачество». Лимонов уехал из СССР сначала в США, где он ругал американский капитализм и работал в эмигрантской газете «Новое русское слово», а потом – во Францию. К 1979 году он уже имеет популярность благодаря роману «Это я, Эдичка», изданному в Париже.

В 1987 году Лимонов стал гражданином Франции, но отказался от французского паспорта, когда в 2000-х участвовал в выборах в России. Гражданство РФ он получил в 1992 году, вернувшись в страну. Спустя год он создает Национал-большевистскую партию (НБП) (позже была признана экстремистской и запрещена в России), активно занимается с нацболами оппозиционной и радикальной политикой. Умер литератор весной 2020 года от онкологического заболевания.

«Я сознаю, что я плохой отец, но человек я загадочный. Вы с Сашкой годами будете копаться во мне и вряд ли поймете», — писал Лимонов перед смертью своим детям.

Общество,Фото,Вагрич Бахчанян,Эдуард Лимонов,Национал-большевистская партия,
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