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39 минут назад

LIVE: Митинг-концерт "Слава защитникам Отечества!" в «Лужниках»

Елена Прошина

На стадионе «Лужники» в Москве проходит митинг-концерт «Слава защитникам Отечества», посвященный участникам специальной военной операции.

По данным ТАСС, на концерте выступят российские звезды и общественные деятели. Зрители увидят Зару, Хабиба, Евгения Кунгурова, Веронику Кожухарову, Марата Башарова, Руслана Алехно, иеромонаха Фотия, группы «После Zавтра» и «Пятеро», артистов из Донецкой и Луганской народных республик и многих других.

Отмечается, что мероприятие должны посетить не менее 200 тыс. человек.

Помимо основной сцены у стадиона организована зона для исторических реконструкций, а также для выставки техники российской армии. Для самого концерта планируется установить сразу несколько сцен.

Общество,Видео,Руслан Алехно,Марат Башаров,Евгений Кунгуров,
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