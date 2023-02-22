На стадионе «Лужники» в Москве проходит митинг-концерт «Слава защитникам Отечества», посвященный участникам специальной военной операции.

По данным ТАСС, на концерте выступят российские звезды и общественные деятели. Зрители увидят Зару, Хабиба, Евгения Кунгурова, Веронику Кожухарову, Марата Башарова, Руслана Алехно, иеромонаха Фотия, группы «После Zавтра» и «Пятеро», артистов из Донецкой и Луганской народных республик и многих других.

Отмечается, что мероприятие должны посетить не менее 200 тыс. человек.