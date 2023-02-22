В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
16 минут назад

Пока вы спали: реакция МИД на слова Байдена и место России в рейтинге по инфляции

Алиса Селезнёва

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В МИД России прокомментировали слова Байдена

Видео дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила призвавшему россиян не считать НАТО и Запад врагами президенту США Джо Байдену о том, что в России есть слово «недруг».

«В русском языке есть замечательное слово «недруг». Оно хуже, чем враг», - заметила она в своем Telegram-канале.

В России предложено создать индустрию восстановления б/у автозапчастей

В Госдуме намерены выступить с инициативой по созданию индустрии восстановления бывших в употреблении автозапчастей. Соответствующее письмо от депутатов четырех комитетов Госдумы на имя председателя правительства Михаила Мишустина есть в распоряжении «Известий».

Парламентарии считают необходимым в условиях санкционного давления на Россию урегулировать порядок утилизации автомобилей с повторным использованием запчастей, ввести соответствующую маркировку, обязать автопроизводителей на территории страны заниматься восстановлением деталей, а также создать центр, который будет объединять восстановителей б/у запчастей и станции техобслуживания.

Россия стала 52-й в мире по уровню инфляции

Россия, где инфляция по итогам 2022 года составила 11,9%, заняла 52-ое место по уровню роста цен среди всех стран мира. Об этом на основе данных национальных статистических служб 193 государств - членов ООН пишет РИА Новости.

При этом лидерами антирейтинга стали Зимбабве (243,8%), Венесуэла (234%) и Ливан (122%). Среди европейских стран в топ-50 вошли Молдавия (30,2%), Украина (26,6%), а также Венгрия (24,5%).

Небензя обвинил страны ЕС в попытке «замести следы» при расследовании подрыва «Северных потоков»

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о том, что Дания, Германия и Швеция «заметают следы» при расследовании подрывов на российских газопроводах системы «Северный поток». Такое заявление он сделал на заседании Совета Безопасности ООН, пишет «Коммерсант».

«Те расследования, которые проводят скандинавские государства и Германия, не просто нетранспарентны, а, как это уже совершенно очевидно, направлены исключительно на то, чтобы замести следы и выгородить старшего американского брата», - подчеркнул российский дипломат.

В свою очередь представитель Китая поддержал проведение международного расследования, подчеркнув, что заявлений США о непричастности к диверсии недостаточно.

«Реал» разгромил «Ливерпуль» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Финалисты прошлого розыгрыша Лиги чемпионов «Ливерпуль» и «Реал» встретились уже в 1/8 финала, и матч закончился разгромом англичан. Об этом сообщает «Коммерсант».

При этом изначально английский клуб открыл счет в матче, который проходил в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», а затем забил и второй гол. Однако уже на 47-й минуте второго тайма «Реал» вырвался вперед, а затем еще дважды наказал соперников.

«Победив 5:2 на выезде, команда Карло Анчелотти уже на 99,9% гарантировала себе выход в четвертьфинал Лиги чемпионов», - отмечает издание.

Общество,Василий Небензя,Карло Анчелотти,Михаил Мишустин,Мария Захарова,Джозеф Байден,МИД России,Коммерсант,НАТО,Совбез ООН,Реал,Госдума,ООН,ЕС,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий