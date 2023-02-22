Пока вы спали: реакция МИД на слова Байдена и место России в рейтинге по инфляции

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В МИД России прокомментировали слова Байдена

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«В русском языке есть замечательное слово «недруг». Оно хуже, чем враг», - заметила она в своем Telegram-канале.

В России предложено создать индустрию восстановления б/у автозапчастей

В Госдуме намерены выступить с инициативой по созданию индустрии восстановления бывших в употреблении автозапчастей. Соответствующее письмо от депутатов четырех комитетов Госдумы на имя председателя правительства Михаила Мишустина есть в распоряжении «Известий».

Парламентарии считают необходимым в условиях санкционного давления на Россию урегулировать порядок утилизации автомобилей с повторным использованием запчастей, ввести соответствующую маркировку, обязать автопроизводителей на территории страны заниматься восстановлением деталей, а также создать центр, который будет объединять восстановителей б/у запчастей и станции техобслуживания.

Россия стала 52-й в мире по уровню инфляции

Россия, где инфляция по итогам 2022 года составила 11,9%, заняла 52-ое место по уровню роста цен среди всех стран мира. Об этом на основе данных национальных статистических служб 193 государств - членов ООН пишет РИА Новости.

При этом лидерами антирейтинга стали Зимбабве (243,8%), Венесуэла (234%) и Ливан (122%). Среди европейских стран в топ-50 вошли Молдавия (30,2%), Украина (26,6%), а также Венгрия (24,5%).

Небензя обвинил страны ЕС в попытке «замести следы» при расследовании подрыва «Северных потоков»

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о том, что Дания, Германия и Швеция «заметают следы» при расследовании подрывов на российских газопроводах системы «Северный поток». Такое заявление он сделал на заседании Совета Безопасности ООН, пишет «Коммерсант».

«Те расследования, которые проводят скандинавские государства и Германия, не просто нетранспарентны, а, как это уже совершенно очевидно, направлены исключительно на то, чтобы замести следы и выгородить старшего американского брата», - подчеркнул российский дипломат.

В свою очередь представитель Китая поддержал проведение международного расследования, подчеркнув, что заявлений США о непричастности к диверсии недостаточно.

«Реал» разгромил «Ливерпуль» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Финалисты прошлого розыгрыша Лиги чемпионов «Ливерпуль» и «Реал» встретились уже в 1/8 финала, и матч закончился разгромом англичан. Об этом сообщает «Коммерсант».

При этом изначально английский клуб открыл счет в матче, который проходил в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», а затем забил и второй гол. Однако уже на 47-й минуте второго тайма «Реал» вырвался вперед, а затем еще дважды наказал соперников.