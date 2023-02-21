Грузия назвала число пересекших границу в 2022 году россиян и белорусов

Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури опроверг сообщения о том, что в 2022 году грузино-российскую границу пересекли почти 1,5 млн россиян и белорусов, которые остались в стране. Об этом он сообщил на заседании грузинского парламента, передает "Интерфакс".

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По его словам, границу пересекли 1 млн 400 тыс. граждан России и Белоруссии, но из этого числа лишь 869 тыс. человек вошли на территорию Грузии. Он подчеркнул, что из 869 тысяч россиян и белорусов 809 тыс. вернулись назад.

Ранее министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова заявила, что с середины сентября в республику въехали более 400 тыс. российских граждан. По ее словам, покинули республику при этом свыше 320 тыс. россиян.