Россиянам раскрыли способ похудеть после Масленицы

Похудеть после Масленицы поможет возвращение к соблюдению суточной нормы калорийности, рассказала РИАМО нутрициолог Оксана Ковылкина. По ее словам, питание должно быть сбалансированным и разнообразным. Помимо того, сбросить лишние килограммы помогут активные прогулки и здоровый сон, который поспособствует восстановлению организма.

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Главное, после того, как вы переели, вернуться в рамки суточной нормы калорийности. Помните, что питание должно быть полноценным, разнообразным, сбалансированным и вкусным, — подчеркнула Ковылкина.

Врач уточнила, что Масленица может спровоцировать набор лишнего веса только в случае, если питание выйдет за рамки суточной нормы калорийности. Эксперт посоветовала стремиться к сбалансированности рациона во время масленичной недели. Для этого она порекомендовала экспериментировать с начинками и топпингами.