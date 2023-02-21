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27 минут назад

Лия Ахеджакова выступит в Европе после отмены спектаклей в "Современнике"

Газета.Ru

Актриса Лия Ахеджакова 16 и 17 марта выступит в столице Кипра Лимассол с постановкой «Мой внук Вениамин».

Ахеджакова выступит в Европе после отмены спектаклей в "Современнике"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мой внук Вениамин» – удивительно пронзительная история семейных отношений. Главная героиня Эсфирь живет воспоминаниями о прошлом, в ее памяти традиции и порядки из детства. Властная и привыкшая все решать за других, она безуспешно подыскивает своему сыну правильную невесту», — гласит описание спектакля.

Помимо Ахеджаковой в постановке сыграют актеры Александра Ислентьева, Надежда Лумпова, Глеб Пускепалис, режиссером выступила Марфа Горвиц. Цены на билеты варьируются от €49 до €149.

Ахеджакова ответила на призывы покинуть РФ словами из песни «ДДТ»

Ранее Ахеджакова призналась, что ей не показывают письма с призывами о ее увольнении.

Общество,Глеб Пускепалис,Марфа Горвиц,Надежда Лумпова,Лия Ахеджакова,
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