Ахеджакова выступит в Европе после отмены спектаклей в "Современнике"

«Мой внук Вениамин» – удивительно пронзительная история семейных отношений. Главная героиня Эсфирь живет воспоминаниями о прошлом, в ее памяти традиции и порядки из детства. Властная и привыкшая все решать за других, она безуспешно подыскивает своему сыну правильную невесту», — гласит описание спектакля.