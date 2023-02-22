Умер актер Борис Чунаев

Заслуженный артист РСФСР Борис Чунаев скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщили представители театра «Ленком» на официальном сайте.
Причина смерти неизвестна. Чунаев являлся ведущим актером «Ленкома». Артист служил в театре с 1967 года. Он сыграл в таких спектаклях Марка Захарова, как «Тиль», «Поминальная молитва», «Диктатура совести», «Пролетая над гнездом кукушки», «Юнона и Авось».
Представители театра выразили свои соболезнования родным и близким актера.
Помимо работы в театре, Чунаев играл в кино. В его фильмографии более 22 ролей. Среди них такие проекты, как «Каменная башка», «Чайка», «Олигарх», «Досье детектива Дубровского», «Поминальная молитва», «Самый последний день», «Убить дракона», «Баллада о старом оружии».