Ярмольник вернулся из США в Россию

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник вернулся в Россию после отъезда в США. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Уточняется, что Ярмольника заметили на спектакле Константина Богомолова «На всякого мудреца», который телеведущий посетил в качестве зрителя. При этом на Ярмольника обратили внимание сами актёры прямо во время постановки. Согласно сценарию, в какой-то момент один из актёров спускается со сцены и садится в зрительном зале. Но в этот раз актёр сымпровизировал и перед возвращением на сцену сказал «А я пойду на свидание с Леонидом Ярмольником», после чего зрители и заметили артиста в зале.
Напомним, что ранее Ярмольника видели в США, где он вместе с телеведущим и журналистом Владимиром Познером исполнял композицию Summertime. После этого в сети появились слухи, что Ярмольник навсегда переехал из России.