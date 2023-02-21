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5 минут назад

Ярмольник вернулся из США в Россию

Елена Прошина

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник вернулся в Россию после отъезда в США. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Ярмольник вернулся из США в Россию
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что Ярмольника заметили на спектакле Константина Богомолова «На всякого мудреца», который телеведущий посетил в качестве зрителя. При этом на Ярмольника обратили внимание сами актёры прямо во время постановки. Согласно сценарию, в какой-то момент один из актёров спускается со сцены и садится в зрительном зале. Но в этот раз актёр сымпровизировал и перед возвращением на сцену сказал «А я пойду на свидание с Леонидом Ярмольником», после чего зрители и заметили артиста в зале.

Напомним, что ранее Ярмольника видели в США, где он вместе с телеведущим и журналистом Владимиром Познером исполнял композицию Summertime. После этого в сети появились слухи, что Ярмольник навсегда переехал из России.

Общество,Леонид Ярмольник,Владимир Познер,Константин Богомолов,
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