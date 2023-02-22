Впавшую в кому на острове Бали россиянку доставили на родину

Новосибирская туристка Елена Новосельцева, впавшая в кому на острове Бали, прилетела в Новосибирск в сопровождении врачей в утром среду. Она госпитализирована в Новосибирскую областную клиническую больницу, сообщил ТАСС сын женщины Антон Новосельцев.
"Маму привезли, все хорошо", - сказал Новосельцев.
Он добавил, что несколько часов в день Новосельцева проводит в сознании и может слышать врачей.
В Telegram-канале регионального Минздрава сообщается, что эвакуацию осуществляли реаниматологи всероссийского центра медицины катастроф "Защита" ФМБА с использованием специального транспортировочного модуля.
В начале января у Елены Новосельцевой, находившейся в тот момент на острове Бали, произошел инсульт, женщина впала в кому. Страховой суммы для покрытия всех расходов, включая транспортировку в Россию, не хватило. Семья обратилась за помощью к губернатору Андрею Травникову, правительство региона выделило из резервного фонда средства на оплату медицинской эвакуации и долга клинике.