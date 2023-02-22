Впавшую в кому на острове Бали россиянку доставили на родину

Новосибирская туристка Елена Новосельцева, впавшая в кому на острове Бали, прилетела в Новосибирск в сопровождении врачей в утром среду. Она госпитализирована в Новосибирскую областную клиническую больницу, сообщил ТАСС сын женщины Антон Новосельцев.

Фото: ТАСС ТАСС

"Маму привезли, все хорошо", - сказал Новосельцев.

Он добавил, что несколько часов в день Новосельцева проводит в сознании и может слышать врачей.

В Telegram-канале регионального Минздрава сообщается, что эвакуацию осуществляли реаниматологи всероссийского центра медицины катастроф "Защита" ФМБА с использованием специального транспортировочного модуля.