Врач рассказал о важности регулярного прохождения диспансеризации

Значение диспансеризации для человека очень велико. Дело в том, что за свое существование организм претерпевает различные влияния как внешней, так и внутренней среды. Со временем здоровье по ряду причин теряется. И до того, как сформировалась болезнь, возникает такое состояние как адаптация. Организм медленно привыкает к тем измененным условиям, которые формируются в результате воздействия на него различных факторов. И человек может не обратить внимание или даже не почувствовать, как организм адаптировался к изменчивым факторам среды.



К примеру, возьмем такой момент, как артериальное давление. Человек может не обратить внимание на то, что у него высокое давление, потому что организм это давление нивелирует. Но со временем высокое давление может привести к заболеванию сосудов глаз, сердца, головного мозга и так далее. И когда происходят изменения, то, как правило, это говорит о том, что произошло нарушение адаптации, что организм уже болеет - нужно лечение. Но до того, как человек заболеет, можно проводить профилактику - изменить модифицирующие факторы: нормализовать сон, снизить поступление соли и жирной пищи, бросить курить и так далее, чтобы сосуды были более эластичны.



При этом у нас человек предоставлен самому себе, однако не все люди социально адаптированы и санитарно грамотны. То есть они могут знать, что такое болезнь, чем занимается врач, но они будут обращаться к медикам только тогда, когда им станет плохо. Первичная профилактика - это недопущение болезни. Но тут мы говорим о вторичной профилактике - о том, чтобы болезнь не перешла в более тяжелую форму. Таким образом, диспансеризация по сути является методом скрининга, который выявляет первые признаки заболевания. Увидев первичный анализ при диспансеризации, врач может дать больному необходимые рекомендации. Это как прохождение техосмотра для автомобилей.

Андрей Кондрахин Врач-терапевт, кандидат медицинских наук