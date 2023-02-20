Врач рассказал о важности регулярного прохождения диспансеризации

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в разговоре с Рамблером рассказал о важности регулярного прохождения диспансеризации, а также оценил идею предоставлять россиянам дополнительный выходной день для прохождения медобследования без потери заработной платы.
Врач назвал инициативу давать работающим россиянам дополнительный выходной для прохождения медобследования правильной.
"У нас люди иногда не понимают, что болезнь легче предотвратить, чем вылечить. И то, что на это будут выделять средства - здорово. При ранней диагностике будет меньше больных, которым тяжело помочь. Потому что, как правило, болезни со временем приводят к осложнениям, которые трудно исправить", — сказал медик.
Вместе с тем Кондрахин отметил, что для людей моложе 40 лет также целесообразно проходить медобследование ежегодно, как и людям старше этого возраста.
"В молодом возрасте тоже могут происходить изменения, ведущие к формированию болезни. И дать возможность работающим россиянам вне зависимости от их возраста проходить медобследование - это хорошая законодательная идея", — заявил медик.
Ранее депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили предоставлять всем работающим россиянам дополнительный выходной раз в год для прохождения медицинского обследования, передавали "Известия". Сейчас ежегодная диспансеризация касается государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников старше 40 лет. Пенсионерам и людям предпенсионного возраста дается бесплатный выходной для медобследования дважды в год. Однако депутаты хотят предоставить всем работающим гражданам возможность проходить медобследование раз в год независимо от возраста.