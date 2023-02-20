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1 час назад

Российская участница конкурса «Мисс Вселенная» высказалась о москвичах

Lenta.ruиещё 1

Российская участница конкурса красоты «Мисс Вселенная» Анна Линникова заявила, что москвичи много суетятся. О главных особенностях жителей столицы она высказалась в интервью изданию «Москвич Mag».

Российская участница конкурса «Мисс Вселенная» высказалась о москвичах
Фото: ТАССТАСС

По мнению Линниковой, москвичи также уделяют слишком большое внимание обеспечению материального благополучия. Модель призналась, что такое расставление жизненных приоритетов ее огорчает.

«В Москве все очень много суетятся, каждый старается прыгнуть выше головы и заработать побольше, забывая жить и радоваться простым вещам, это меня печалит…» — поделилась Линникова.

Модель добавила, что, несмотря на красоту и ухоженность Москвы, на данный момент она не считает этот город своим, однако продолжает присматриваться к нему.

В январе хореограф Егор Дружинин рассказал, что москвичи отличаются от жителей других городов сбалансированностью. Он добавил, что жители столицы энергичнее тех, кто живет в провинциальных или курортных городах, но при этом не такие суетливые, как жители огромных мегаполисов.

Общество,Егор Дружинин,
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