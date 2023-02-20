Российская участница конкурса «Мисс Вселенная» высказалась о москвичах

Российская участница конкурса красоты «Мисс Вселенная» Анна Линникова заявила, что москвичи много суетятся. О главных особенностях жителей столицы она высказалась в интервью изданию «Москвич Mag».

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По мнению Линниковой, москвичи также уделяют слишком большое внимание обеспечению материального благополучия. Модель призналась, что такое расставление жизненных приоритетов ее огорчает.

«В Москве все очень много суетятся, каждый старается прыгнуть выше головы и заработать побольше, забывая жить и радоваться простым вещам, это меня печалит…» — поделилась Линникова.

Модель добавила, что, несмотря на красоту и ухоженность Москвы, на данный момент она не считает этот город своим, однако продолжает присматриваться к нему.