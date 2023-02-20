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1 час назад

Сванидзе продолжает лечение в Израиле

ТАСС

Родственники российского журналиста, бывшего члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Николая Сванидзе приняли решение перевезти его в Израиль, где он продолжит лечение. Об этом в понедельник ТАСС сообщил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

Родственники Сванидзе приняли решение по его дальнейшему лечению
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У меня нет прямого контакта с родственниками, но я знаю из разных источников, что ему стало легче в российской клинике, после чего родственники приняли решение перевести его в больницу в Израиле, где он продолжает лечение", - сказал он.

Николаю Сванидзе 67 лет. Ранее член СПЧ, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев сообщил ТАСС, что Сванидзе госпитализирован с воспалением легких. Экс-глава СПЧ Михаил Федотов отметил, что Сванидзе находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

Стало известно о состоянии госпитализированного Николая Сванидзе

Позже о том, что Сванидзе уже в сознании, но пока находится на ИВЛ, сообщила член СПЧ Ева Меркачева.

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