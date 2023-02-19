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9 минут назад

Виктор Бут допустил участие в выборах

Илья Родин

Бизнесмен Виктор Бут рассказал, что готов участвовать в выборах от ЛДПР, если возникнет такая задача. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу партии.

Виктор Бут заявил о готовности участвовать в выборах
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что журналисты спросили предпринимателя о том, планирует ли он участвовать в выборах на региональном и федеральном уровнях.

«Если такая задача возникнет, я буду готов в рамках нашей партийной программы участвовать в выборах», - подчеркнул Бут.

По данным агентства, бизнесмен получил партийный билет во время одного из торжественных слетов ЛДПР.

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Напомним, что в декабре 2022 года между США и Россией был осуществлен обмен заключенными.

В рамках договоренностей в Штаты вернулась олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер, отбывавшая наказание в мордовской колонии за контрабанду наркотиков. После длительного периода восстановления она подписала контракт с прежней командой «Финикс Меркури».

В Россию, в свою очередь, прибыл предприниматель Виктор Бут. Он находился в тюрьмах Таиланда, а затем США практически 15 лет. После возвращения он категорически отверг обвинения в торговле оружием, которые выдвигали против него американские спецслужбы.

Общество,Бриттни Грайнер,Виктор Бут,НАТО,ЛДПР,
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