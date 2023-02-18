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11 минут назад

Умер писатель Леонид Жуховицкий

BFM.RUиещё 1

Прощание с драматургом пройдет в понедельник

Умер писатель Леонид Жуховицкий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Писатель, публицист и драматург Леонид Жуховицкий умер в возрасте 90 лет, сообщает «МК». Жуховицкий имел статус заслуженного работника культуры РФ, он был членом Союза писателей СССР, секретарем Союза писателей Москвы, лауреатом нескольких российских и международных литературных премий.

Скончался писатель Андрей Левкин

Самым удачным своим произведением Жуховицкий считал книгу «О любви». Всего же он написал более 40 книг и 15 пьес, которые переводились в разных странах мира.

Прощание с писателем состоится в понедельник, 20 февраля, в зале похоронного дома на территории клиники «Медси» в Красногорске.

Общество,Леонид Жуховицкий,Андрей Левкин,
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