Умер писатель Леонид Жуховицкий

Прощание с драматургом пройдет в понедельник
Писатель, публицист и драматург Леонид Жуховицкий умер в возрасте 90 лет, сообщает «МК». Жуховицкий имел статус заслуженного работника культуры РФ, он был членом Союза писателей СССР, секретарем Союза писателей Москвы, лауреатом нескольких российских и международных литературных премий.
Самым удачным своим произведением Жуховицкий считал книгу «О любви». Всего же он написал более 40 книг и 15 пьес, которые переводились в разных странах мира.
Прощание с писателем состоится в понедельник, 20 февраля, в зале похоронного дома на территории клиники «Медси» в Красногорске.