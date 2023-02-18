Умер писатель Леонид Жуховицкий

Прощание с драматургом пройдет в понедельник

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Писатель, публицист и драматург Леонид Жуховицкий умер в возрасте 90 лет, сообщает «МК». Жуховицкий имел статус заслуженного работника культуры РФ, он был членом Союза писателей СССР, секретарем Союза писателей Москвы, лауреатом нескольких российских и международных литературных премий.

Самым удачным своим произведением Жуховицкий считал книгу «О любви». Всего же он написал более 40 книг и 15 пьес, которые переводились в разных странах мира.