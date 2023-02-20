В Центральную Россию вернутся морозы

Ночные морозы до минус 19-24 градусов прогнозируются в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) с 21 января, в том числе в Воронежской, Костромской, Тверской, Тульской и других областях. В дневные часы температура воздуха поднимется до минус 8-13 градусов, сообщили ТАСС в местных гидрометцентрах.

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"21 февраля в отдельный районах области ожидается в ночные часы минус 15-20 градусов, 22 и 23 февраля ждем уже температуру воздуха минус 19-24 градуса. В дневные часы будет в районе минус 8-13 градусов. Ожидается северный ветер до 5-8 м/с, на дорогах сохранится гололедица", - сказала руководитель гидрометцентра по Тверской области Татьяна Зимина.

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До минус 19-21 градуса ночами с 21 февраля также ожидается во Владимирской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областях, в Костромской - местами, возможно, до минус 25 градусов. В Воронежском регионе похолодание прогнозируется ближе к концу недели.

"С 22 февраля в регион начнет заходить антициклон, температура будет понижаться: ночью 11-16 градусов мороза и небольшой снег, днем без существенных осадков и 7-12 градусов мороза. А 23-24 февраля температура в ночные часы понизится до 16-21 градуса мороза, днем до 8-13 градусов мороза", - сказала она ведущий синоптик гидрометцентра по Воронежской области Галина Губинская.

В Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской областях, по данным синоптиков, похолодает до минус 16-19 градусов. В Белгородской, Брянской, Рязанской областях понижение температуры воздуха будет менее выраженным - до минус 13-16 градусов.

"22 февраля будет облачно, небольшой снег, гололедица. Температура воздуха ночью - минус 11-16 градусов, днем - минус 9-14 градусов", - отметили в гидрометцентре по Рязанской области.