В музее «Новый Иерусалим» открывается выставка «Собрание Юсуповых. Издание второе»

Выставка «Собрание Юсуповых. Издание второе» открывается в музее Истры 21 февраля и будет работать до октября текущего года.

Фото: В Подмосковье В Подмосковье

Выставка является продолжением знакомства зрителей с коллекцией усадьбы Архангельское. Многие из представленных картин не экспонировались нигде, кроме залов дворца, некоторые находились в запасниках.

Выставка является продолжением экспозиции «Французский вкус князей Юсуповых». В первой части экспозиции внимание было уделено картинам французских художников из коллекции князей, теперь музей немного изменил концепцию. 15 картин с прошлой выставки остались в залах музея и вступают в диалог с новыми произведениями.

Это полотна итальянских мастеров, немецких и голландских художников, что перекликается с другой выставкой «Нового Иерусалима» - «Под знаком Рубенса».

Картины итальянцев в большой степени представлены в зале «Воображаемые путешествия». Также открылся новый зал «Под покровительством Амура». Там, например, выставлена уникальная картина мастера римской школы «Даная». Она никогда не покидала стен усадьбы Архангельское и после реставрации приехала в Истру.

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