В музее «Новый Иерусалим» открывается выставка «Собрание Юсуповых. Издание второе»

Выставка «Собрание Юсуповых. Издание второе» открывается в музее Истры 21 февраля и будет работать до октября текущего года.
Выставка является продолжением знакомства зрителей с коллекцией усадьбы Архангельское. Многие из представленных картин не экспонировались нигде, кроме залов дворца, некоторые находились в запасниках.
Выставка является продолжением экспозиции «Французский вкус князей Юсуповых». В первой части экспозиции внимание было уделено картинам французских художников из коллекции князей, теперь музей немного изменил концепцию. 15 картин с прошлой выставки остались в залах музея и вступают в диалог с новыми произведениями.
Это полотна итальянских мастеров, немецких и голландских художников, что перекликается с другой выставкой «Нового Иерусалима» - «Под знаком Рубенса».
Картины итальянцев в большой степени представлены в зале «Воображаемые путешествия». Также открылся новый зал «Под покровительством Амура». Там, например, выставлена уникальная картина мастера римской школы «Даная». Она никогда не покидала стен усадьбы Архангельское и после реставрации приехала в Истру.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия. В частности, регион славится своими изделиями народных промыслов.
«У нас очень богатое культурное наследие – это и Гжель, и Жостово, и завод «Елочка» в Клину, и Дулевский фарфор, и Вербилки. В общем это все легендарные исторические места, где благодаря художникам, творчеству, вдохновению, русской культуре производились и производятся интересным способом очень интересные изделия», – подчеркнул Воробьев.