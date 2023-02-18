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27 минут назад

В музее «Новый Иерусалим» открывается выставка «Собрание Юсуповых. Издание второе»

РИАМО

Выставка «Собрание Юсуповых. Издание второе» открывается в музее Истры 21 февраля и будет работать до октября текущего года.

В музее «Новый Иерусалим» открывается выставка «Собрание Юсуповых. Издание второе»
Фото: В ПодмосковьеВ Подмосковье

Выставка является продолжением знакомства зрителей с коллекцией усадьбы Архангельское. Многие из представленных картин не экспонировались нигде, кроме залов дворца, некоторые находились в запасниках.

Выставка является продолжением экспозиции «Французский вкус князей Юсуповых». В первой части экспозиции внимание было уделено картинам французских художников из коллекции князей, теперь музей немного изменил концепцию. 15 картин с прошлой выставки остались в залах музея и вступают в диалог с новыми произведениями.

Это полотна итальянских мастеров, немецких и голландских художников, что перекликается с другой выставкой «Нового Иерусалима» - «Под знаком Рубенса».

Картины итальянцев в большой степени представлены в зале «Воображаемые путешествия». Также открылся новый зал «Под покровительством Амура». Там, например, выставлена уникальная картина мастера римской школы «Даная». Она никогда не покидала стен усадьбы Архангельское и после реставрации приехала в Истру.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия. В частности, регион славится своими изделиями народных промыслов.

«У нас очень богатое культурное наследие – это и Гжель, и Жостово, и завод «Елочка» в Клину, и Дулевский фарфор, и Вербилки. В общем это все легендарные исторические места, где благодаря художникам, творчеству, вдохновению, русской культуре производились и производятся интересным способом очень интересные изделия», – подчеркнул Воробьев.

Общество,Андрей Воробьев,
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