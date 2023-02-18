На Калининградскую область обрушился шторм

На Калининградскую область ночью 18 февраля обрушился шторм с порывами до 33 метров в секунду. Ураганный ветер валил деревья на окна жителей и разбивал автомобили, сообщает издание «Клопс».

Фото: телеграм-канал "О!News" телеграм-канал "О!News"

Местные власти отметили, что жертв нет. Повреждены 8 автомобилей, поступило около 40 обращений от граждан из-за падений деревьев.

Свет отключался у 2,5 тыс. жителей в Калининграде, Светлогорском и Мамоновском муниципалитетах.

В соцсетях калининградцы выкладывают фотографии с рухнувшими деревьями и столбами, упавшими светофорами. Так в Полесском районе шторм повалил берёзу на окно дома.

«Перед лицом страшный звук, стёкла в разные стороны. Люди, страшно!» — написала очевидица.