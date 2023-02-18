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42 минуты назад

Умерла бывшая жена Высоцкого Людмила Абрамова

Ирина Лебедева

Вениамин Смехов в личном микроблоге сообщил о кончине на 84-м году жизни сценаристки, педагога и артистки Людмилы Абрамовой. Людмила Владимировна - бывшая жена Владимира Высоцкого, мать актеров Аркадия и Никиты Высоцких.

Умерла бывшая жена Высоцкого Людмила Абрамова
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«Красавица ВГИКа и строго-настрого друг-жена Володи Высоцкого, мамаша Аркаши и Никиты, „толковый словарь“ поэта, как никто другой на свете Люся наизусть отзывалась на каждый стих Володи… Вечная благодарная светлая память», - написал актер.

Как рассказывает СтарХит, Высоцкий и Абрамова познакомились на съемках фильма «713-й просит посадку» в 1961 году. Пара несколько лет жила гражданским браком, и уже после рождения сыновей, Аркадия в 1962 году и Никиты в 1964- м, Высоцкий развелся с первой супругой и оформил официальный брак с Людмилой.

Абрамова отказалась от карьеры актрисы и посвятила себя семье, но в 1970 году брак распался.

Абрамова снималась в лентах «Восточный коридор», «Не жить мне без тебя, Юсте», «Красный чернозем». В 1984 году был снят фильм «Пока не выпал снег…» - по ее сценарию. В 1991-м опубликовала книгу воспоминаний о Высоцком «Факты его биографии».Позднее, как пишет "Российская газета", преподавала в одном из столичных лицеев, работала художественным руководителем Дирекции по созданию музея Высоцкого.

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