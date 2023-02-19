Число безработных в России снизилось почти на 30% за год

Количество зарегистрированных безработных в России на конец 2022 года составило 564 тысячи человек, что почти на 30% ниже аналогичного показателя предыдущего года. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, передает «Интерфакс».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Там отметили, что средняя продолжительность поиска работы в стране выросла с 4,3 до 4,6 месяца, а среднее время трудоустройства с помощью карьерных консультантов составляет около 3,5 месяца.