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49 минут назад

Число безработных в России снизилось почти на 30% за год

BFM.RUиещё 2

Количество зарегистрированных безработных в России на конец 2022 года составило 564 тысячи человек, что почти на 30% ниже аналогичного показателя предыдущего года. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, передает «Интерфакс».

Число безработных в России снизилось почти на 30% за год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там отметили, что средняя продолжительность поиска работы в стране выросла с 4,3 до 4,6 месяца, а среднее время трудоустройства с помощью карьерных консультантов составляет около 3,5 месяца.

В общей сложности в 2022 году за различными услугами в службу занятости обратились 3,2 млн россиян, добавили в секретариате.

Общество,Татьяна Голикова,
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