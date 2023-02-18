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14 минут назад

Стало известно о смерти бывшей жены Владимира Высоцкого

Мослента

О смерти бывшей жены знаменитого советского барда Владимира Высоцкого, актрисы Людмилы Абрамовой стало известно в субботу, 18 февраля. Об этом на своей личной странице в социальной сети Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) сообщил актер Вениамин Смехов.

Стало известно о смерти бывшей жены Владимира Высоцкого
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Красавица ВГИКа и строго-настрого друг-жена Володи Высоцкого, мамаша Аркаши и Никиты, "толковый словарь" поэта, как никто другой на свете Люся наизусть отзывалась на каждый стих Володи… Вечная благодарная светлая память», — написал он.

Людмила Абрамова скончалась на 84-м году жизни. Причины и обстоятельства смерти не уточняются. С Высоцким они были женаты с 1965-го по 1970 год, после чего развелись. Она стала его второй женой после Изы Высоцкой и перед Мариной Влади. В браке у них родились актеры Аркадий и Никита Высоцкие. При жизни Абрамова была известна как актриса и сценаристка.

Ранее школьное прозвище поэта Высоцкого назвал журналист и историк Валерий Бурт. Специалист отметил, что 25 января 2023 года артисту исполнилось бы 85 лет.

Общество,Иза Высоцкая,Аркадий Высоцкий,Людмила Абрамова,Вениамин Смехов,Марина Влади,Никита Высоцкий,
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