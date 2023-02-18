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39 минут назад

Актриса Будина раскритиковала «Чебурашку» за навязывание западных ценностей

Вечерняя Москва

Российская актриса Ольга Будина подвергла критике фильм «Чебурашка», который стал хитом отечественного проката. Артистка заявила, что обнаружила в картине навязывание западных ценностей.

Будина раскритиковала «Чебурашку» за навязывание западных ценностей
Фото: Чебурашка, 2023 годЧебурашка, 2023 год

По словам 47-летней знаменитости, после просмотра киноленты у нее остался «неприятный осадок». В фильме актриса не заметила ни одного положительного персонажа, при этом наткнулась на навязывание ценностей, присущих западным государствам.

В ленте Чебурашка называет Дядю Гену матерью. Будина считает, что данный кинофильм и оригинал Эдуарда Успенского — это два совершенно разных произведения, поскольку у советского писателя имелись нравственные устои.

— Он спускается с неба, ничего не умеет, учит чужой язык и говорит, что человечество прогнило, — пояснила актриса в интервью KP.RU.

В первоисточнике Чебурашка сразу же понял, что необходимо дружить и отстраивать город. В ремейке же главные герои ведут себя по-другому.

До этого фильм раскритиковал другой российский актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов. По его словам, в киноленте нет ни одного положительного персонажа, которого бы сыграл живой человек.

Общество,Ольга Будина,Дмитрий Певцов,Госдума,
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