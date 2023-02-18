Будина раскритиковала «Чебурашку» за навязывание западных ценностей

Российская актриса Ольга Будина подвергла критике фильм «Чебурашка», который стал хитом отечественного проката. Артистка заявила, что обнаружила в картине навязывание западных ценностей.

Фото: Чебурашка, 2023 год Чебурашка, 2023 год

По словам 47-летней знаменитости, после просмотра киноленты у нее остался «неприятный осадок». В фильме актриса не заметила ни одного положительного персонажа, при этом наткнулась на навязывание ценностей, присущих западным государствам.

В ленте Чебурашка называет Дядю Гену матерью. Будина считает, что данный кинофильм и оригинал Эдуарда Успенского — это два совершенно разных произведения, поскольку у советского писателя имелись нравственные устои.

— Он спускается с неба, ничего не умеет, учит чужой язык и говорит, что человечество прогнило, — пояснила актриса в интервью KP.RU.

В первоисточнике Чебурашка сразу же понял, что необходимо дружить и отстраивать город. В ремейке же главные герои ведут себя по-другому.