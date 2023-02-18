Москвичей возмутили цены на огурцы в столичных магазинах

«Реально огурцы 260-280 рублей в среднем сейчас стоят», «Огурцы уже и по 500 плюс рублей есть», «И это еще не дорогие огурцы, те, что вкусные, стоят 600 рублей за килограмм», «Золотые что ли?», «Я, мягко говоря, в шоке», — прокомментировали юзеры.