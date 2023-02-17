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46 минут назад

В Петербурге впервые за 40 лет построят новый разводной мост через Неву

Газета.Ruиещё 1

В 2023 году в Санкт-Петербурге начнется строительство новой разводной переправы через Неву, передает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Сообщается, что Большой Смоленский мост соединит правобережную и левобережную части Невского района. Это будет первый путепровод, построенный в Северной столице за последние 40 лет.

В Петербурге впервые за 40 лет построят новый разводной мост через Неву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание уточняет, что на сегодняшний день проектирование объекта находится на завершающей стадии. Мост будет иметь шесть полос и разместится на самом длинном отрезке Невы в черте города — между Володарским мостом и мостом Александра Невского. Сооружение будет подключено к улично-дорожной сети через развязки с проспектом Обуховской обороны, Октябрьской набережной и Дальневосточным проспектом.

По предварительным оценкам, объект обойдется в 50 млрд руб. На данный момент в городском бюджете на ближайшие три года предусмотрено порядка 27 млрд руб. на эти цели.

Общество,Александр Невский,
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