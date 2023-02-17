В Петербурге впервые за 40 лет построят новый разводной мост через Неву

В 2023 году в Санкт-Петербурге начнется строительство новой разводной переправы через Неву, передает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Сообщается, что Большой Смоленский мост соединит правобережную и левобережную части Невского района. Это будет первый путепровод, построенный в Северной столице за последние 40 лет.

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Издание уточняет, что на сегодняшний день проектирование объекта находится на завершающей стадии. Мост будет иметь шесть полос и разместится на самом длинном отрезке Невы в черте города — между Володарским мостом и мостом Александра Невского. Сооружение будет подключено к улично-дорожной сети через развязки с проспектом Обуховской обороны, Октябрьской набережной и Дальневосточным проспектом.