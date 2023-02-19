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40 минут назад

Составлен рейтинг высокооплачиваемых вакансий на удаленке

ТАССиещё 4

Программист 1С, специалист по тендерам и менеджер по работе с блогерами вошли в рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий на удаленке, подготовленный сервисом "Работа.ру". Этим специалистам предлагают зарплату от 110 тыс. до 180 тыс. рублей, следует из подборки, имеющейся в распоряжении ТАСС.

Составлен рейтинг высокооплачиваемых вакансий на удаленке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Доход до 180 тыс. рублей доступен программисту 1С в нижегородской ювелирной компании. Во Владимире для удаленной работы ищут ведущего менеджера по продажам, такому специалисту готовы платить до 160 тыс. рублей. Специалист по тендерам в краснодарской компании может получать до 110 тыс. рублей в месяц", - говорится в подборке.

Кроме того, от 100 тыс. рублей готовы платить менеджеру по работе с блогерами. Работодатель ожидает от соискателя успешный опыт от одного года, "умение найти подход к инфлюенсеру" и генерирование новых идей. Основными задачами будущего сотрудника будет разработка рекламной стратегии продвижения продукции, поиск и привлечение блогеров, анализ аккаунтов и аудитории.

В белгородский аутсорсинговый центр ищут проектного менеджера для удаленной работы с зарплатой от 110 тыс. рублей. На эту должность компания ищет кандидата, который будет координировать проекты, проводить заочные переговоры с заказчиками, анализировать результативность и рентабельность проектов, изучать политику конкурентов и составлять отчеты. Такую же зарплату предлагают менеджеру по продажам в digital-агентстве. Специалисту предстоит работать с клиентской базой, искать потенциальных клиентов, заключать сделки и выполнять ежемесячный план.

В Казани для удаленной работы ищут рекрутера, такому специалисту готовы платить до 90 тыс. рублей. Основными задачами будущего сотрудника будет составление и размещение вакансий на Job-ресурсах, поиск‚ отбор и анализ резюме, проведение телефонных и видео собеседований, оценка специалистов методом тестирования.

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