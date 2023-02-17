Баста выиграл суд против производителя парфюмерии

Суд по интеллектуальным правам прекратил правовую охрану на товарный знак Basta, который принадлежал дочерней компании Brocard Group в Германии. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Фото: ТАСС ТАСС

Напомним, что в январе 2022 года рэпер Баста (Василий Вакуленко) подал иск с просьбой лишить прав парфюмерную фирму на слово Basta. Компания выпускала свою продукцию под названием Brocard Basta. Накануне суд полностью удовлетворил иск исполнителя и досрочно прекратил права компании на использование товарного знака, до срока истечения в 2024 году.

Отметим, что в 2021 году Баста подавал аналогичный иск к молдавской компании Wine-Trademarks, которая использовала слово Basta для своего вина. По мнению Вакуленко, при регистрации ей были нарушены нормы Гражданского кодекса, не допускающие применение в качестве зарегистрированного товарного знака имени, псевдонима или производного от них обозначения известного в России лица без его согласия.