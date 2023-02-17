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1 час назад

Баста выиграл суд против производителя парфюмерии Brocard Basta

Никита Бородкин

Суд по интеллектуальным правам прекратил правовую охрану на товарный знак Basta, который принадлежал дочерней компании Brocard Group в Германии. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Баста выиграл суд против производителя парфюмерии
Фото: ТАССТАСС

Напомним, что в январе 2022 года рэпер Баста (Василий Вакуленко) подал иск с просьбой лишить прав парфюмерную фирму на слово Basta. Компания выпускала свою продукцию под названием Brocard Basta. Накануне суд полностью удовлетворил иск исполнителя и досрочно прекратил права компании на использование товарного знака, до срока истечения в 2024 году.

Отметим, что в 2021 году Баста подавал аналогичный иск к молдавской компании Wine-Trademarks, которая использовала слово Basta для своего вина. По мнению Вакуленко, при регистрации ей были нарушены нормы Гражданского кодекса, не допускающие применение в качестве зарегистрированного товарного знака имени, псевдонима или производного от них обозначения известного в России лица без его согласия.

Суд удовлетворил его требования, а в июне 2022 года отказал в апелляции виноделам.

Общество,Баста,
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