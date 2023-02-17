Пока вы спали: реакция Силуанова на решение ЕС и Зеленский о наступлении России

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Зеленский заявил о наступлении России

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что российские войска уже ведут наступление на нескольких направлениях, и выразил уверенность, что ВСУ способны контратаковать. Об этом пишет РБК.

При этом украинский лидер в интервью Би-би-си призвал западные страны увеличить объемы военной помощи Киеву, так как «оружие — это единственный язык, который понимает Россия».

В Минфине оценили последствия включения России в черный список налоговых юрисдикций

Глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал решение Евросоюза внести Россию в черный список налоговых юрисдикций «политическим», подчеркнув, что оно никак не повлияет на бюджет и экономическое развитие страны. Его слова приводят «Известия».

«С министерством финансов этот вопрос не обсуждался, каких-либо пояснений от нас не спрашивали, поэтому это очередной недружественный акт. Так к этому, собственно, и надо относиться», - заметил министр финансов в интервью телеканалу «Россия 24».

Россиян предупредили о рисках при покупке китайских смартфонов

Россияне, покупающие телефоны не предназначенные для рынка России, могут столкнуться с рядом проблем, в том числе и с тем, что устройство откажется совершать и принимать звонки. Об этом заявили опрошенные «Известиями» эксперты.

Сложности со звонками уже возникли у россиян, которые заказали новые смартфоны в КНР до старта официальных продаж в России. Эксперты напомнили, что при покупке техники за границей может возникнуть проблема совместимости с местными сетями электропитания и частотой сигналов, что способно снизить эффективность работы устройства, и посоветовали приобретать гаджеты в официальных магазинах в России.

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в 1/16 Лиги Европы

Первый стыковой матч play-off футбольной Лиги Европы между испанской «Барселоной» и английским «Манчестер Юнайтед» завершился вничью, со счетом 2:2. Об этом пишет «Коммерсант».

В первом тайме команды так и не смогли открыть счет, однако и хозяева встречи – испанцы – и их соперники сумели создать несколько острых моментов. Мяч поразил ворота на 50-й минуте матча, после того, как защитник каталонцев Маркос Алонсо «головой пробил в ближний угол». При этом уже на 59-й минуте «Манчестер» вел со счетом 2:1, однако «Барселона» сумела отбиться.

Власти Харькова сообщили об ударах по городу

Харьков был атакован ракетами С-300, их целью стали инфраструктурные объекты. Об этом заявил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов, пишет РБК.