Умер советский режиссер Михаил Груздов

В Риге в возрасте 69 лет скончался отмеченный наградами советский и латвийский режиссер Михаил Груздов. Об этом сообщили в пресс-службе театра "Дайлес", который артист возглавлял.

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Груздов родился в 1953 году в Валмиере. В 1981-м окончил режиссерской факультет Театрального института имени Бориса Щукина. С 1991 по 1996 год - директор, а затем главный режиссер Петербургского театра-студии "Перекрестки". С 1993 года преподавал актерское мастерство и режиссуру в Петербургском театральном училище. В 1993-м начал ставить спектакли в латвийских театрах.

С 2001 года - доцент Латвийской академии культуры, педагогом актерского мастерства, а также магистр педагогической режиссуры. С 2002 по 2005 год - художественный руководитель, а с 2005 по 2009-й - главный режиссер театра "Дайлес". Михаил Груздов так же ставил спектакли в Новом Рижском театре, Латвийском национальном театре, Лиепайском театре, Валмиерском театре и в Рижском русском театре имени Михаила Чехова.