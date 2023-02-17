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17 минут назад

Аналитики Moneyplace: россиянки нашли замену носкам для подарка на 23 февраля

Ura.Ru

Ретро-тренд в виде бензиновых зажигалок, беспроводные наушники, туалетная вода и карманные часы, — это то, что в этом году выбрали российские женщины в подарок своим мужчинам на 23 февраля. О росте продаж этих позиций рассказали URA.RU аналитики маркетплейсов Moneyplace.

Россиянки нашли замену носкам для подарка на 23 февраля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Выявлен рост продаж перед праздником „23 февраля“. На Wildberries на 1 211% вырос спрос на бензиновые зажигалки, на 685% наушники, на 111% на карманные часы, на 108% на подарочные наборы продуктов. Спрос на носки поднялся лишь на 36%. На Ozon на 193% зафиксирован рост продаж туалетной воды. На носки на 66%», — отметили аналитики маркетплейсов Moneyplace.

В беседе с URA.RU CEO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев объяснил, что интерес к бензиновым зажигалкам связан с тем, что их разрекламировали блогеры.

«Моя гипотеза, что какой-то блогер сказал, что зажигалки будут супер-популярными в качестве подарка мужчинам, и все пошли покупать. Также сейчас все большую популярность набирают полноразмерные, беспроводные наушники от Apple, в том числе и реплики. Карманные часы — это оригинальная вещь. Как раньше гусары ходили с карманными часами, вот и сейчас, видимо, такие тоже стали покупать. Чтобы выделиться, оригинальный подарок сделать своему мужчине», — добавил он.

Общество,Дмитрий Ермолаев,Apple,
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