Россиянки нашли замену носкам для подарка на 23 февраля

«Моя гипотеза, что какой-то блогер сказал, что зажигалки будут супер-популярными в качестве подарка мужчинам, и все пошли покупать. Также сейчас все большую популярность набирают полноразмерные, беспроводные наушники от Apple, в том числе и реплики. Карманные часы — это оригинальная вещь. Как раньше гусары ходили с карманными часами, вот и сейчас, видимо, такие тоже стали покупать. Чтобы выделиться, оригинальный подарок сделать своему мужчине», — добавил он.