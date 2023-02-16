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45 минут назад

Актер Маклаков рассказал о соседях, которые уже восемь лет делают ремонт

Елена Прошина

Заслуженный артист России Алексей Маклаков заявил, что живёт по соседству с семьёй, которая уже восемь лет регулярно шумит и делает ремонт. Об этом сообщает «Газета.ру».

Актер Маклаков рассказал о делающих восемь лет ремонт соседях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам актёра, постоянный шум и ремонт на протяжении столь долгого времени раздаётся сразу от соседей как сверху, так и снизу.

«Я думаю, надо создавать теперь сериал “Ремонт”», – отшутился Маклаков.

При этом артист заявил, что не считает постоянный шум поводом для ссоры с соседями. Маклаков обосновал это тем, что россияне «потрясающе живучий народ», который умеет ладить.

«Мы выдерживаем все, нам любые невзгоды по плечу. Я думаю, что наша страна этим и отличается, что мы умеем ладить», – заявил он.

Ранее телеведущий и артист цирка Амаяк Акопян объяснил свою пропажу с телеэкранов.

Общество,Алексей Маклаков,Амаяк Акопян,
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