Актер Маклаков рассказал о делающих восемь лет ремонт соседях

Заслуженный артист России Алексей Маклаков заявил, что живёт по соседству с семьёй, которая уже восемь лет регулярно шумит и делает ремонт. Об этом сообщает «Газета.ру».
По словам актёра, постоянный шум и ремонт на протяжении столь долгого времени раздаётся сразу от соседей как сверху, так и снизу.
«Я думаю, надо создавать теперь сериал “Ремонт”», – отшутился Маклаков.
При этом артист заявил, что не считает постоянный шум поводом для ссоры с соседями. Маклаков обосновал это тем, что россияне «потрясающе живучий народ», который умеет ладить.
«Мы выдерживаем все, нам любые невзгоды по плечу. Я думаю, что наша страна этим и отличается, что мы умеем ладить», – заявил он.
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