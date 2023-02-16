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17 минут назад

Друг Носкова объяснил срыв его концерта в Перми

Елена Прошина

Друг певца Николая Носкова заявил, что музыкант сорвал концерт в Перми из-за плохого самочувствия после перелета. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».

Друг Носкова объяснил срыв его концерта в Перми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Друг певца назвал «глупостью» обвинения в том, что Носкова заставляют выступать.

«Если артист не хочет петь, его не заставишь. После перелета Николай Иванович плохо себя чувствовал. Но все-таки не стал отменять концерт, спел вживую сколько смог», — сказал он.

По его словам, произошедшее расстроило и самого Носкова. Супруга певца комментировать ситуацию отказалась, выразив надежду, что все скоро забудут об этом.

На прошлой неделе, 8 февраля, у Носкова состоялся концерт в Перми. Однако сам певец появился на сцене только во втором отделении, в первом вместо него выступал белорусский артист IVAN. Носков с трудом исполнил две песни, а на третьей швырнул на пол микрофон и остановил выступление. Произошедшее вызвало волну критики в адрес исполнителя. Позже Носков извинился перед поклонниками в Перми за случившееся.

Общество,Николай Носков,
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