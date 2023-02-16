Друг Носкова объяснил срыв его концерта в Перми

«Если артист не хочет петь, его не заставишь. После перелета Николай Иванович плохо себя чувствовал. Но все-таки не стал отменять концерт, спел вживую сколько смог», — сказал он.

По его словам, произошедшее расстроило и самого Носкова. Супруга певца комментировать ситуацию отказалась, выразив надежду, что все скоро забудут об этом.

На прошлой неделе, 8 февраля, у Носкова состоялся концерт в Перми. Однако сам певец появился на сцене только во втором отделении, в первом вместо него выступал белорусский артист IVAN. Носков с трудом исполнил две песни, а на третьей швырнул на пол микрофон и остановил выступление. Произошедшее вызвало волну критики в адрес исполнителя. Позже Носков извинился перед поклонниками в Перми за случившееся.