В Москве похоронили режиссера Вадима Абдрашитова

Похороны народного артиста РФ Вадима Абдрашитова прошли на Троекуровском кладбище в Москве после отпевания.

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Прах кинематографиста упокоился рядом с могилами Валентина Гафта, Андрея Мягкова и Нины Руслановой.

Ранее в Доме кино в центре столицы состоялась церемония прощания со знаменитым режиссёром.

Пришедшие выразили соболезнования вдове и близким кинематографиста. Свои телеграммы с соболезнованиями прислали президент Владимир Путин, премьера Михал Мишустин, глава Минкульта Ольга Любимова.