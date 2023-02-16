В Москве похоронили режиссера Вадима Абдрашитова

Похороны народного артиста РФ Вадима Абдрашитова прошли на Троекуровском кладбище в Москве после отпевания.
Прах кинематографиста упокоился рядом с могилами Валентина Гафта, Андрея Мягкова и Нины Руслановой.
Ранее в Доме кино в центре столицы состоялась церемония прощания со знаменитым режиссёром.
На ней присутствовали Карен Шахназаров, Владимир Хотиненко, Андрей Смирнов, Алексей Учитель, Леонид Ярмольник, Валерий Баринов, Алла Гербер, Наталья Мокрицкая, Владимир Малышев, Михаил Швыдкой и другие.
Пришедшие выразили соболезнования вдове и близким кинематографиста. Свои телеграммы с соболезнованиями прислали президент Владимир Путин, премьера Михал Мишустин, глава Минкульта Ольга Любимова.
Абдрашитов умер в минувшее воскресенье в возрасте 78 лет. Причиной названо онкологическое заболевание.