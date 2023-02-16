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18 минут назад

В Москве похоронили режиссера Вадима Абдрашитова

Российская Газета

Похороны народного артиста РФ Вадима Абдрашитова прошли на Троекуровском кладбище в Москве после отпевания.

В Москве похоронили режиссера Вадима Абдрашитова
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Прах кинематографиста упокоился рядом с могилами Валентина Гафта, Андрея Мягкова и Нины Руслановой.

Ранее в Доме кино в центре столицы состоялась церемония прощания со знаменитым режиссёром.

На ней присутствовали Карен Шахназаров, Владимир Хотиненко, Андрей Смирнов, Алексей Учитель, Леонид Ярмольник, Валерий Баринов, Алла Гербер, Наталья Мокрицкая, Владимир Малышев, Михаил Швыдкой и другие.

Пришедшие выразили соболезнования вдове и близким кинематографиста. Свои телеграммы с соболезнованиями прислали президент Владимир Путин, премьера Михал Мишустин, глава Минкульта Ольга Любимова.

Абдрашитов умер в минувшее воскресенье в возрасте 78 лет. Причиной названо онкологическое заболевание.

Общество,Наталья Мокрицкая,Нина Русланова,Вадим Абдрашитов,Владимир Малышев,Алла Гербер,Андрей Мягков,Леонид Ярмольник,Владимир Хотиненко,Ольга Любимова,Андрей Смирнов,Валерий Баринов,Валентин Гафт,Алексей Учитель,Карен Шахназаров,Михаил Швыдкой,Владимир Путин,
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