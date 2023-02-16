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40 минут назад

Выступление Ирины Хакамады во Владивостоке потребовали отменить из-за ее позиции

Газета.Ru

Члены приморского отделения движения «Культурный фронт России» требуют отменить выступление писательницы и политического деятеля Ирины Хакамады во Владивостоке из-за того, что ее позиция противоречит государственной политике и носит дискредитирующий характер специальной военной операции. Об этом сообщает Primamedia.

Выступление Хакамады во Владивостоке потребовали отменить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Открытое письмо с призывом отменить ее выступление подписали более 20 членов приморского отделения «Культурного фронта России», отмечает издание. Хакамада должна выступить на конференции для деловых женщин «Леди у штурвала» 30 марта.

Как считают члены движения, ее выступление не должно состояться, потому что гражданская позиция писательницы «идет в разрез с государственной политикой, подрывает основы национальной безопасности, воспитания детей и молодежи, духовно-нравственных ценностей и патриотизма».

Общественники также упомянули интервью Хакамады телеканалу RTVI, в котором, по их словам, она «позволяет высказывать неподобающие сравнения участников специальной военной операции, дискредитирующие наших славных воинов».

«Мы осознаем свою ответственность за духовно-нравственное состояние общества и полагаем невозможным проведение конференции для деловых женщин «Леди у штурвала» с участием И.М. Хакамады в Приморском крае», — говорится в их письме.

21 ноября в России учредили общественное движение «Культурный фронт России» «для мобилизации и сплочения деятелей культуры и искусства».

Общество,Ирина Хакамада,
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