Михаил Ширвиндт поддержал Ахеджакову

"Сказать, что Ахеджакова замечательная актриса — совершить поступок… Поступок, за который чернь тебя проклянет, люди просвещенные зауважают, каратели могут покарать. За что? За то, что ты сказал, что Лия Ахеджакова — замечательная актриса. О времена! О нравы!" - пожаловался Ширвиндт.