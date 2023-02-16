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10 минут назад

Михаил Ширвиндт поддержал Лию Ахеджакову после снятия с репертуара "Современника"

Газета.Ruиещё 2

Актер Михаил Ширвиндт в своем Instagram поддержал актрису Лию Ахеджакову после снятия спектаклей с ее участием с репертуара "Современника".

Михаил Ширвиндт поддержал Ахеджакову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сказать, что Ахеджакова замечательная актриса — совершить поступок… Поступок, за который чернь тебя проклянет, люди просвещенные зауважают, каратели могут покарать. За что? За то, что ты сказал, что Лия Ахеджакова — замечательная актриса. О времена! О нравы!" - пожаловался Ширвиндт.

8 февраля стало известно, что в "Современнике" отменили последний спектакль с Лией Ахеджаковой под названием "Игра в джин".

Ахеджакова ответила на призывы покинуть РФ словами из песни «ДДТ»

Ранее Мария Максакова заявила, что переживает за "святую" Ахеджакову.

Общество,Михаил Ширвиндт,Лия Ахеджакова,Мария Максакова-Игенбергс,
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