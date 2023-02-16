Михаил Ширвиндт поддержал Ахеджакову

Актер Михаил Ширвиндт в своем Instagram поддержал актрису Лию Ахеджакову после снятия спектаклей с ее участием с репертуара "Современника".
"Сказать, что Ахеджакова замечательная актриса — совершить поступок… Поступок, за который чернь тебя проклянет, люди просвещенные зауважают, каратели могут покарать. За что? За то, что ты сказал, что Лия Ахеджакова — замечательная актриса. О времена! О нравы!" - пожаловался Ширвиндт.
8 февраля стало известно, что в "Современнике" отменили последний спектакль с Лией Ахеджаковой под названием "Игра в джин".
Ранее Мария Максакова заявила, что переживает за "святую" Ахеджакову.